Brisante Mails zu Andrews Skandalfoto aufgetaucht

„Im Jahr 2001 war ich in London als (Name geschwärzt) eine Reihe von Freunden von mir traf, einschließlich Prinz Andrew. Es wurde ein Foto für sie gemacht, damit sie es Freunden und Familie zeigen konnte“, heißt es in mehreren Fassungen eines Texts, den eine „G Maxwell“ an einen „jeffrey E.“ schickte. Die Darstellung deckt sich mit der Giuffres, um deren Vorwürfe es zweifellos in dem Text geht.