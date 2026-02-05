Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizisten vergiftet

Tödliches Kohlenmonoxid: Vierköpfige Familie tot

Ausland
05.02.2026 12:33
Die Entdeckung erfolgte am Mittwochabend, doch der genaue Todeszeitpunkt muss noch geklärt ...
Die Entdeckung erfolgte am Mittwochabend, doch der genaue Todeszeitpunkt muss noch geklärt werden. (Symbolbild)(Bild: Massimo Todaro - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Familie aus Porcani in der italienischen Toskana kam durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben. Eine fünfte Person wurde in nicht lebensgefährlicher Verfassung ins Krankenhaus in Pisa eingeliefert.

0 Kommentare

Auch drei Carabinieri, die das Haus zur Inspektion betreten hatten, wurden leicht vergiftet, wie Medien berichteten.

Tragödie in Reihenhaus
Bei den Opfern handelt es sich um den 48-jährigen Vater, um die 43-jährige Mutter, um den 22-jährigen Sohn und dessen 15-jährige Schwester. Die Tragödie ereignete sich in einem Reihenhaus. Die Opfer gehörten zu einer Familie albanischer Herkunft.

Ein Verwandter hatte am Mittwoch Alarm geschlagen, als er seine Angehörigen nicht erreichen konnte. Als er sich daraufhin zur Wohnung begab, fand er die Familienmitglieder leblos vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf