Tödliches Kohlenmonoxid: Vierköpfige Familie tot

Tragödie in Reihenhaus

Bei den Opfern handelt es sich um den 48-jährigen Vater, um die 43-jährige Mutter, um den 22-jährigen Sohn und dessen 15-jährige Schwester. Die Tragödie ereignete sich in einem Reihenhaus. Die Opfer gehörten zu einer Familie albanischer Herkunft.