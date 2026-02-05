Polizisten vergiftet
Tödliches Kohlenmonoxid: Vierköpfige Familie tot
Eine Familie aus Porcani in der italienischen Toskana kam durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben. Eine fünfte Person wurde in nicht lebensgefährlicher Verfassung ins Krankenhaus in Pisa eingeliefert.
Auch drei Carabinieri, die das Haus zur Inspektion betreten hatten, wurden leicht vergiftet, wie Medien berichteten.
Tragödie in Reihenhaus
Bei den Opfern handelt es sich um den 48-jährigen Vater, um die 43-jährige Mutter, um den 22-jährigen Sohn und dessen 15-jährige Schwester. Die Tragödie ereignete sich in einem Reihenhaus. Die Opfer gehörten zu einer Familie albanischer Herkunft.
Ein Verwandter hatte am Mittwoch Alarm geschlagen, als er seine Angehörigen nicht erreichen konnte. Als er sich daraufhin zur Wohnung begab, fand er die Familienmitglieder leblos vor.
