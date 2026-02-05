Sonne bleibt im Osten auch weiter Mangelware

Mit Nebel oder Hochnebel unten und mit Sonnenschein oben und abseits der typischen Nebelgebiete startet der Dienstag. Von Westen ziehen aber im Tagesverlauf allmählich Wolken einer Warmfront auf und bringen bis zum Abend von Vorarlberg bis Salzburg und Osttirol einsetzenden Regen. Die Schneefallgrenze liegt hier zwischen 1000 und 1600 Meter Seehöhe. Diese Wolken lösen außerdem während der Nachmittagsstunden auch im Osten und Südosten die feuchte Schicht über den Niederungen langsam ab. Der Wind kommt aus Ost bis Süd und weht vor allem in den Föhntälern an der Alpennordseite sowie im Flachland des Ostens mäßig bis lebhaft. In der Früh hat es minus acht bis plus zwei Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind je nach Nebel, Sonnenschein und Südföhn mit drei bis zehn Grad erreicht.