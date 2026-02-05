Mercedes von Extrem-Raser wurde beschlagnahmt

Ordentlich auf Gas drückte ein 34-Jähriger aus Wien auf der Innkreisautobahn (A8) in Oberösterreich. In einem Baustellenbereich war er in einer 60-km/h-Beschränkung mit bis zu 180 km/h unterwegs. Allerdings wurde der Mann von einer Zivilstreife der Polizei erwischt.
„Ich will Spaß, ich geb Gas“, dachte sich wohl der Wiener (34), als er am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Innkreisautobahn unterwegs war. Allerdings überholte er dabei auf Höhe St. Marienkirchen im Innkreis in Fahrtrichtung Deutschland eine Zivilstreife der Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit.
Auto wurde eingezogen
Im Baustellenbereich vor der Ausfahrt Suben in einer 80-km/h-Beschränkung beschleunigte der Lenker und ignorierte später die 60 km/h beschränkte Zone. Die Beamten folgten dem Mercedes CLA zeitweise mit über 180 km/h. Nach Aktivierung des Blaulichts hielt der 34-jährige Wiener sein Fahrzeug an und wurde kontrolliert.
Wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung (93 km/h nach Toleranzabzug) wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und der „Benz“ vorläufig beschlagnahmt. Nun entscheidet die BH, wie es mit dem Fahrzeug weitergeht.
