Mercedes von Extrem-Raser wurde beschlagnahmt

„Ich will Spaß, ich geb Gas“, dachte sich wohl der Wiener (34), als er am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Innkreisautobahn unterwegs war. Allerdings überholte er dabei auf Höhe St. Marienkirchen im Innkreis in Fahrtrichtung Deutschland eine Zivilstreife der Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit.