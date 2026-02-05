So trickreich hauen Kämpfer ihre Gegner übers Ohr!

Diesen Samstag fliegen bei Sparta Royale 6 wieder die Fäuste, wird das Multiversum Schwechat zur Heu-Arena! PLUS-Abonnenten (hier Angebot sichern) erleben im Livestream ab 18 Uhr hautnah, was auch Ringrichter sehen – oder nicht? Um alle Kämpfer-Tricks erkennen zu können, braucht es nämlich Adleraugen.
Schläge unter die Gürtellinie? Die sind am Samstag im Heuring, wo mit vergleichsweise dünnen MMA-Handschuhen nach Boxregeln gekämpft wird, definitiv verboten! Es braucht aber gar keine (offensichtlichen) Regelbrüche, um von einer trickreichen oder gar „dreckigen“ Kampfweise zu profitieren.
Denn: Wie in jeder Sportart gibt es auch beim Boxen Graubereiche, die geschickte Kämpfer zu nutzen wissen. Man benötigt freilich Adleraugen wie ein Ringrichter, um alle Tricks beim hitzigen Schlagabtausch auszumachen:
Auch bei Sparta Royale haben die Kampfrichter regelmäßig alle Hände voll zu tun, um für Recht und Ordnung zwischen den Heuballen zu sorgen. Das kompakte Setting verschärft die Lage noch, die Kämpfer haben weniger Platz als in einem herkömmlichen Boxring.
Zudem heizt die Nähe zu Trainerteam und Publikum das Geschehen enorm an! Referees müssen überhitzte Gemüter mitunter abkühlen. Freilich fordert Veranstalter Mago Ozniev stets mit Nachdruck ein, dass „Fairness“ und „Sportsmanship“ in der Serie von allen Teilnehmern großgeschrieben werden.
Diesen Samstag übertragen wir ab 18 Uhr live aus dem Heustadl ... pardon, aus dem Multiversum in Schwechat. Topkämpfer wie Aleks „Austrian Bull“ Mraovic, Alex Binder, Sebastian Hirtenlehner und Co. versprechen wie gewohnt ein archaisches Fight-Spektakel im Stroh.
