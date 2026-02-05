Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Knallharte Abrechnung

Britney Spears: „Habe Angst vor meiner Familie“

Society International
05.02.2026 11:52
Britney Spears rechnete auf Instagram mit ihrer Familie ab und schrieb: „Ich bin froh, noch am ...
Britney Spears rechnete auf Instagram mit ihrer Familie ab und schrieb: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein.“(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jahren sind ihr Privatleben und die Beziehung zu ihrer Familie immer wieder Thema: Nun hat Britney Spears nachgelegt. 

0 Kommentare

In einem Post auf Instagram schieb die US-amerikanische Popsängerin am Mittwoch: „Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein – bei der Art, wie meine Familie mich einmal in meinem Leben behandelt hat, und jetzt habe ich Angst vor ihnen.“

In diesem Instagram-Posting ging Britney Spears mit ihrer Familie hart ins Gericht:

13 Jahre unter Vormundschaft ihres Vaters
Die Sängerin war im Jahr 2008 unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt worden. Dazu war es gekommen, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.

Die Vormundschaft endete erst im November 2021 – also nach 13 Jahren und nach langem juristischen Tauziehen. In aufsehenerregenden Anhörungen warf sie ihrem Vater und Betreuern vor, sie kontrolliert und sich an ihr bereichert zu haben.

Lesen Sie auch:
Paris Hilton sprach in einem Podcast-Interview über die traumatischen Erfahrungen der ...
„Machte uns stark“
Paris verbindet „gemeinsames Trauma“ mit Britney
30.01.2026
Drama auf Social Media
Britney Spears deaktiviert Account: Fans besorgt
03.11.2025

Spears wurde „isoliert“
Nun schreibt die 44-Jährige auf Instagram: „An diejenigen von euch, in deren Familie gesagt wurde, man würde euch ,helfen‘, indem man euch isoliert und euch das Gefühl gibt, unfassbar ausgeschlossen zu sein ... sie lagen falsch. Wir können als Menschen vergeben, aber man vergisst niemals.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.443 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
186.949 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.738 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Society International
Knallharte Abrechnung
Britney Spears: „Habe Angst vor meiner Familie“
Dad-Tattoo überstochen
Brooklyn radiert letzte Verbindung zu Beckhams aus
„Wie Mike Tyson“
Jennifer Garner biss Drehpartner ein Stück Ohr ab
„Fluch und Segen“
Gil Ofarim muss 40.000 Euro Schmerzensgeld zahlen
Auf Anraten des Arztes
Barry Manilow sagt nach Lungenkrebs-OP Konzerte ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf