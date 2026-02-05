Warum Marius das Wort „Vergewaltigung“ googelte

Marius Borg Hoiby (29) soll noch vor der Anklage gegen ihn im Internet Worte wie „Vergewaltigung“ und seinen Namen gegoogelt haben. An Tag drei vor Gericht in Oslo sprach der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit über die Gründe dafür.
Der 29-Jährige erklärte nach Angaben der Zeitung „Verdens Gang“ am Donnerstag vor Gericht, er hätte zuvor Gerüchte über sich selbst gelesen, nach denen er eine Frau vergewaltigt haben soll.
Deshalb habe er im Internet nach den Begriffen gesucht. „Ich lese alles, was geschrieben wird, nicht nur in den Medien, sondern auch in Foren und sozialen Netzwerken“, erläuterte Marius Borg Hoiby.
Vergewaltigung – oder einvernehmlicher Sex?
Am dritten Verhandlungstag im Vergewaltigungsprozess wird der 29-Jährige weiter zu einem mutmaßlichen Vorfall in Schloss Skaugum, der Residenz des Kronprinzenpaares, befragt.
Während einer Party mit Freunden soll er dort eine Frau sexuell berührt und gefilmt haben, während sie schlief. Als Beweismaterial wurden vor Gericht Videoaufnahmen gezeigt, die Hoiby gemacht haben soll.
„Bin unfassbar müde“
Die Vernehmung hatte bereits am Vortag begonnen – da hatte er ausgesagt, sich nur an einvernehmlichen Sex mit dem mutmaßlichen Opfer erinnern zu können. Staatsanwalt Sturla Henriksbø fragte Marius am Donnerstag schließlich: „Hast du sie unter Drogen gesetzt?“ Dieser antwortete: „Soweit ich weiß, habe ich noch nie jemanden unter Drogen gesetzt.“
Außerdem meinte Marius laut „Verdens Gang“ am Donnerstag: „Ich bin heute unfassbar müde.“ Er sitze viel in seiner Zelle und denke nach.
Kurz vor Prozessbeginn war der Norweger erneut festgenommen worden – wegen Drohungen mit einem Messer und Verstoßes gegen ein Kontaktverbot.
