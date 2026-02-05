Rund acht Millionen Dollar für 30-Sekunden-Spot

Angezogene Handbremsen im zweiten Abfahrtstraining
Drei Italiener vorne
Wenn am Sonntag im kalifornischen Santa Clara der Super Bowl angepfiffen wird, richtet sich der Blick der Sportwelt wieder auf das größte Einzelsportereignis der Welt. Längst kein gewöhnliches Football-Finale mehr, sondern eine Inszenierung der Superlative, bei der Sport, Show, Geld und gesellschaftliche Debatten untrennbar miteinander verschmelzen.
Für ein paar Tage wird die Bay Area zur Kulisse eines Ereignisses, das für Normalsterbliche fast unfassbar wirkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.