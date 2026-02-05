Das ist Salzburgs Experte für Austria Wien

Viele Tipps von Lainer

Die Vorbereitungsphase im Winter hat der 20-Jährige gut genutzt – auch wenn er dabei vom Ausfall seines Konkurrenten Stefan Lainer profitierte. Dadurch bekam er in den beiden Europa-League-Partien gegen Basel und Aston Villa seine Chance in der Startelf. Da der Seekirchener wieder fit ist, wird es einen Konkurrenzkampf geben. „Man sieht dann eh, wie sich der Trainer entscheidet“, bleibt Trummer gelassen. Von Lainer profitiert der U21-Teamspieler jedenfalls sehr: „Wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich mit einer Situation umgehen soll, ist er der beste Ansprechpartner. Er hat mir schon sehr viel weitergeholfen.“ Vor allem weil Trummer vor ein paar Jahren noch offensiver beheimatet war, hat er in der Defensivarbeit noch einiges zu lernen.