Das ist Salzburgs Experte für Austria Wien

Austria Wien gastiert Freitag zum Frühjahrsauftakt der österreichischen Bundesliga bei Red Bull Salzburg. Für Tim Trummer sind die Violetten ein Gegner, an den er gute Erinnerungen hat. Warum, erklärte der Steirer im exklusiven „Krone“-Gespräch.
Das erste Pflichtspiel für Bundesliga-Vizemeister Salzburg absolvierte Tim Trummer vor bald einem Jahr gegen Austria Wien. Sein erstes Tor in der höchsten Spielklasse Österreichs erzielte der Steirer vergangenen Oktober ebenfalls gegen die Veilchen. Freitag (20.30) gastieren zum Frühjahrsauftakt die Violetten in der Red Bull Arena. „Ich freue mich wieder, wenn es losgeht. Ganz egal, wer jetzt der Gegner ist“, schiebt der Rechtsverteidiger seine spezielle Beziehung zum Hauptstadtklub beiseite. Seinen Treffer wird er aber nie vergessen: „Das hat mich richtig glücklich gemacht und war schon etwas Besonderes. Das erste Bundesliga-Tor schießt man halt nur einmal. Das wird immer bleiben.“
Viele Tipps von Lainer
Die Vorbereitungsphase im Winter hat der 20-Jährige gut genutzt – auch wenn er dabei vom Ausfall seines Konkurrenten Stefan Lainer profitierte. Dadurch bekam er in den beiden Europa-League-Partien gegen Basel und Aston Villa seine Chance in der Startelf. Da der Seekirchener wieder fit ist, wird es einen Konkurrenzkampf geben. „Man sieht dann eh, wie sich der Trainer entscheidet“, bleibt Trummer gelassen. Von Lainer profitiert der U21-Teamspieler jedenfalls sehr: „Wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich mit einer Situation umgehen soll, ist er der beste Ansprechpartner. Er hat mir schon sehr viel weitergeholfen.“ Vor allem weil Trummer vor ein paar Jahren noch offensiver beheimatet war, hat er in der Defensivarbeit noch einiges zu lernen.
Seit 2018 ist der Fürstenfelder in Salzburg, hat seither die verschiedenen Altersklassen in der Akademie durchlaufen. Obwohl er schon so viele Jahre in der Mozartstadt lebt und sich sehr wohlfühlt, vergisst er seine Wurzeln niemals. „Die Steiermark ist immer in meinem Herzen.“ Und seine Eltern besuchen ihn ohnehin bei jedem Heimspiel. Wahrscheinlich auch Freitag, wenn es gegen die Austria geht . . .
