Bein abgeschnürt: Wer hat „Mila“ so misshandelt?

Wie viel Leid musste die kleine „Mila“ ertragen? Der nur wenige Monate alte Welpe wurde am 2. Februar abgemagert und mit schweren Verletzungen im Wiener Votivpark gefunden. Die Hündin hatte offenbar ein Martyrium durchlebt, war schwer misshandelt worden. Hinweise erbeten!
„Die Verletzungen dieses jungen Hundes sprechen eine deutliche Sprache“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien. Die vier bis fünf Monate alte „Mila“ wies massive Verletzungen an den beiden Vorderbeinen auf. Das rechte Vorderbein war stark deformiert und wies eine offene, entzündete Wunde auf, das linke Vorderbein zeigte eine deutliche Fehlstellung sowie weitere Verletzungen.
Alte Verletzungen, Bein abgeschnürt
Bei der Untersuchung durch den Tierarzt zeigte sich dann das gesamte Ausmaß des Leidensweges. Denn „Milas“ Bein war bereits vor einiger Zeit gebrochen gewesen, jedoch nicht behandelt worden. Noch weitaus schlimmer: Das Bein dürfte offenbar über einen längeren Zeitraum mit einem Seil oder einem ähnlichen Gegenstand abgeschnürt worden sein.
Dadurch kam es zu massiven Gewebeschäden, Entzündungen und wohl auch massiven Schmerzen. „Was ,Mila‘ angetan wurde, erschüttert uns zutiefst. Alles deutet darauf hin, dass sie schwere Misshandlungen erlitten hat. Unser ganzer Fokus liegt nun darauf, ihr medizinisch bestmöglich zu helfen und ihr trotz dieses Leids eine Zukunft ohne Schmerzen zu ermöglichen“, so Benda weiter.
„Mila“ werde aktuell engmaschig überwacht. Noch offen ist, ob ihr Bein gerettet werden kann – eine Amputation steht als letzte Option im Raum.
Wer kennt „Mila“?
Seitens des TierQuarTier Wien und des Veterinäramts der Stadt Wien wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Personen, die „Mila“ erkennen, Hinweise zu ihrer Herkunft oder Vorgeschichte geben können oder am 2. Februar Beobachtungen im Bereich des Votivparks gemacht haben, werden ersucht, sich zu melden. Möglicherweise erkennt jemand die Hündin auf einem der veröffentlichten Fotos wieder.
Auf der Website des TierQuarTier Wien kann man den kleinen Hund finanziell unterstützen.
Hinweise nimmt das Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter der Telefonnummer 01/4000-8060 entgegen.
