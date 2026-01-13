Vorteilswelt
Statt der U-Haft

Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde

Gericht
13.01.2026 13:41
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.(Bild: Krone KREATIV/APA / Helmut Fohringer, APA / Hans Punz, stockadobe.com)

Seit Monaten verweisen René Benkos Anwälte bei den Haftprüfungen auf einen geheimnisvollen „väterlichen Freund“, der dem Milliardenpleitier aus der U-Haft-Patsche helfen könnte: mit einer Innenstadtwohnung und der Übernahme der Lebenshaltungskosten. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Am Tag vor Weihnachten setzen Benkos Anwälte noch einmal alles auf eine Karte. Tenor: Elf Monate Untersuchungshaft seien genug, noch dazu, wo Österreichs bekanntester Bankrotteur Wohnplatzzusagen vorlegen könne: von seinen Eltern in Innsbruck, die ein Gästezimmer entbehren könnten. Oder eben von jenem „väterlichen Freund“ Benkos, der dem tief gefallenen Signa-Gründer nicht nur eine Wiener City-Wohnung überlassen, sondern auch dessen Lebenshaltungskosten übernehmen würde. Seit Monaten wird der  „väterliche Freund“ vor der Haft-Richterin ins Treffen geführt – in den offiziellen Protokollen des Gerichts fand der Name jedoch keine Aufnahme, da sich Benkos Verteidiger vehement dagegen wehren.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
Loading
