Prommegger: „Heimrennen Fluch und Segen zugleich“

Ich stand schon sicher 35-mal am Start in Bad Gastein“, grinste Snowboarder Andreas Prommegger. Die Vorfreude auf den Weltcup heute im Pongauer Ort ist aber trotzdem riesengroß: „Es ist einfach jedes Jahr ein Highlight in der Saison. Die Stimmung ist immer gut und ein Nachtslalom ist sowieso speziell.“