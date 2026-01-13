Prommegger: „Heimrennen Fluch und Segen zugleich“

Ski-Legende: „Es braucht keine Revanche“
Ewiges Granden-Duell
Für Snowboarder Andreas Prommegger ist der Weltcup in Bad Gastein mehr als nur ein Rennen: Der 45-Jährige stand in den vergangenen drei Jahren stets am Podest und bezeichnet den Bewerb im Pongauer Ort als „Highlight der Saison“.
Ich stand schon sicher 35-mal am Start in Bad Gastein“, grinste Snowboarder Andreas Prommegger. Die Vorfreude auf den Weltcup heute im Pongauer Ort ist aber trotzdem riesengroß: „Es ist einfach jedes Jahr ein Highlight in der Saison. Die Stimmung ist immer gut und ein Nachtslalom ist sowieso speziell.“
