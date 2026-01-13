Vorteilswelt
Weltcup in Bad Gastein

Prommegger: „Heimrennen Fluch und Segen zugleich“

Salzburg
13.01.2026 12:30
Andreas Prommegger fokussiert sich auf das nächste Podium beim Weltcup in Bad Gastein
Andreas Prommegger fokussiert sich auf das nächste Podium beim Weltcup in Bad Gastein(Bild: GEPA)

Für Snowboarder Andreas Prommegger ist der Weltcup in Bad Gastein mehr als nur ein Rennen: Der 45-Jährige stand in den vergangenen drei Jahren stets am Podest und bezeichnet den Bewerb im Pongauer Ort als „Highlight der Saison“.

Ich stand schon sicher 35-mal am Start in Bad Gastein“, grinste Snowboarder Andreas Prommegger. Die Vorfreude auf den Weltcup heute im Pongauer Ort ist aber trotzdem riesengroß: „Es ist einfach jedes Jahr ein Highlight in der Saison. Die Stimmung ist immer gut und ein Nachtslalom ist sowieso speziell.“

