Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rapids Rekordtransfer

Gulliksen über Fans: „Das motiviert mich extrem“

Fußball National
13.01.2026 12:30
Der 22-jährige Tobias Gulliksen wurde im September für rund 3,8 Millionen Euro nach Hütteldorf ...
Der 22-jährige Tobias Gulliksen wurde im September für rund 3,8 Millionen Euro nach Hütteldorf gelotst.(Bild: GEPA)

Die „Krone“ ist zu Gast bei Rapid, beim Trainingslager in Benidorm. Der grün-weiße Herbst war zumindest durchwachsen, auch für Rekordtransfer Tobias Gulliksen. Der 22-Jährige erzählt, wieso der Wechsel trotzdem die richtige Entscheidung war und was an den Hütteldorfer Fans ganz besonders ist.  

0 Kommentare

Für rund 3,8 Millionen Euro wurde Tobias Gulliksen als Rekordtransfer zu Rapid geholt. Aber der Norweger enttäuschte im Herbst. Jetzt soll unter Neo-Coach Hoff-Thorup ein Neustart her. Auch für den 22-Jährigen, der beim gestrigen 1:0-Test gegen Ferencvaros 45 Minuten dabei war.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
151.343 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
141.958 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
127.527 mal gelesen
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Top-6 und Kader
17 Verträge enden! Hartberg hat zwei Missionen
Krone Plus Logo
Rapids Rekordtransfer
Gulliksen über Fans: „Das motiviert mich extrem“
Krone Plus Logo
An der MotoGP-Strecke
Auf den WAC wartet in Spanien auch Bayern München!
3. Liga auf krone.tv
Garger: „Aufstiegsmodus sollte überdacht werden!“
Nach freiem Nachmittag
Bullen ziehen das Tempo in Belek wieder an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf