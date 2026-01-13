Gulliksen über Fans: „Das motiviert mich extrem“

Reifnitz souverän – Studiogast Kraiger analysiert
EINWÜRFE: FOLGE 81
Die „Krone“ ist zu Gast bei Rapid, beim Trainingslager in Benidorm. Der grün-weiße Herbst war zumindest durchwachsen, auch für Rekordtransfer Tobias Gulliksen. Der 22-Jährige erzählt, wieso der Wechsel trotzdem die richtige Entscheidung war und was an den Hütteldorfer Fans ganz besonders ist.
Für rund 3,8 Millionen Euro wurde Tobias Gulliksen als Rekordtransfer zu Rapid geholt. Aber der Norweger enttäuschte im Herbst. Jetzt soll unter Neo-Coach Hoff-Thorup ein Neustart her. Auch für den 22-Jährigen, der beim gestrigen 1:0-Test gegen Ferencvaros 45 Minuten dabei war.
