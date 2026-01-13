Trump heuer bei Weltwirtschaftsforum in Davos

Jetzt steht fest: US-Präsident Donald Trump wird 2026 sicher beim Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. „Wir freuen uns, Präsident Trump wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte WEF-Präsident Börge Brende am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Trump werde von der größten US-Delegation begleitet, die je an dem Treffen von Spitzenpolitikern und Wirtschaftsvertretern im Schweizer Alpenort Davos teilgenommen habe. Das Treffen in der Schweiz wird vom 19. bis zum 23. Januar dauern.