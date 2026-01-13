Trump heuer bei Weltwirtschaftsforum in Davos

Bald findet in Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Dabei werden einige Polit-Größen zu Gast sein. So auch US-Präsident Donald Trump, wie die Organisatoren soeben bestätigten.
Jetzt steht fest: US-Präsident Donald Trump wird 2026 sicher beim Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. „Wir freuen uns, Präsident Trump wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte WEF-Präsident Börge Brende am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Trump werde von der größten US-Delegation begleitet, die je an dem Treffen von Spitzenpolitikern und Wirtschaftsvertretern im Schweizer Alpenort Davos teilgenommen habe. Das Treffen in der Schweiz wird vom 19. bis zum 23. Januar dauern.
Trump erstmals wieder vor Ort
Teile von Trumps Team sollen bereits am vergangenen Sonntag in Zürich angekommen sein. Dieses Jahr wird der US-Präsident erstmals wieder persönlich am WEF (World Economic Forum) vertreten sein. 2025 war er lediglich per Video zugeschaltet.
Prominente Gäste
Neben dem US-Präsidenten werden auch tausende weitere Teilnehmer erwartet, darunter Staats- und Regierungschefs sowie CEOs bekannter Konzerne und prominente Wissenschaftler. Fix ist auch die Teilnahme von Wolodymyr Selenskyj, Ursula von der Leyen und dem argentinischen Präsidenten Javier Milei.
Ausnahmezustand am Flughafen
Wenn sich nächste Woche in Davos die wirtschaftliche und politische Elite zum Weltwirtschaftsforum trifft, herrscht auch am nächstgelegenen Flugplatz Altenrhein Hochbetrieb. Der kleine Flughafen, nur wenige Kilometer von der Vorarlberger Grenze entfernt, wird zum Ziel für Dutzende Privatjets. Zwischen 200 und 300 zusätzliche Flugbewegungen – also Starts oder Landungen – erwartet der Flughafen in dieser einen Woche, wie „Vol.at“ schreibt.
