Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus

Der Hofladen des Bürgermeisters von Niederneukirchen in Oberösterreich wurde geplündert: Vier Frauen und ein Mann nahmen hochwertige Produkte aus dem umfangreichen Angebot mit. Der Schaden liegt zwischen 700 und 1000 Euro. Videoaufnahmen sollen jetzt helfen, die Täter zu finden.
Vier Kameras im Laden, zwei davor und ein Eingangssystem, bei dem man eine EC-Karte benötigt – und trotzdem haben fünf vorerst unbekannte Täter (vier Frauen und ein Mann) am Sonntag gegen 17.30 Uhr ganz ungeniert in Niederneukirchen geplündert.
Alles ging ganz schnell
Das Opfer ist der Bürgermeister der Gemeinde, Christoph Gallner, der seinen Genusshof liebevoll ausgestattet hat: „Die Täter haben nicht direkt vor dem Laden geparkt. Sie sind dann rein und in zwei, drei Minuten war alles erledigt“, sagt er. Aufgezeichnet wurde das Ganze von sechs Videokameras. Die Aufnahmen zeigen, wie die Täter in aller Seelenruhe und lachend die Waren in die mitgebrachten Sackerln stopfen. „Zuerst waren nur die vier Frauen in dem Laden. Davor ist ein Mann Schmiere gestanden, der dann auch noch einmal hineingegangen ist und zugegriffen hat“, schildert Gallner die Situation.
Steaks und feines Fleisch
Die Diebe waren zudem wählerisch, haben fast ausschließlich hochwertige Produkte genommen. „Der Warenwert der gestohlenen Sachen liegt zwischen 700 und 1000 Euro. Da waren Steaks und ähnliche Produkte dabei“, so der Ladenbesitzer. Für ihn und seine Familienangehörigen sind solche Diebstähle mittlerweile leider eine unliebsame Gewohnheit geworden. „Es passiert alle paar Wochen einmal, allerdings ist der Schaden geringer als im aktuellen Fall“, sagt Gallner. Zudem seien die Täter immer ausgeforscht worden. Denn die Videokamera hatte immer die Autokennzeichen aufgenommen und so konnten die Übeltäter schnell eruiert werden.
„Aber bei diesen Tätern habe ich keine Hoffnung. Das Auto hatte ein ausländisches Kennzeichen und war kaum zu sehen, die EC-Karte war sicher gestohlen“, bleibt Christoph Gallner realistisch. Er hat auf sozialen Kanälen das Video geteilt – und hofft nun auf Hinweise.
