Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus

Alles ging ganz schnell

Das Opfer ist der Bürgermeister der Gemeinde, Christoph Gallner, der seinen Genusshof liebevoll ausgestattet hat: „Die Täter haben nicht direkt vor dem Laden geparkt. Sie sind dann rein und in zwei, drei Minuten war alles erledigt“, sagt er. Aufgezeichnet wurde das Ganze von sechs Videokameras. Die Aufnahmen zeigen, wie die Täter in aller Seelenruhe und lachend die Waren in die mitgebrachten Sackerln stopfen. „Zuerst waren nur die vier Frauen in dem Laden. Davor ist ein Mann Schmiere gestanden, der dann auch noch einmal hineingegangen ist und zugegriffen hat“, schildert Gallner die Situation.