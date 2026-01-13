Foto mit Ex-Salzburg-Coach: Neue Gerüchte um Alaba

David Alaba steht erneut im Fokus: Mit Blick auf den Sommer soll sein Berater Pini Zahavi angeblich in Saudi-Arabien wieder Gespräche geführt haben. Zudem heizt ein Foto mit Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle die Gerüchteküche weiter an.
Für David Alaba könnte der Trainer-Wechsel bei Real eine neue Chance bedeuten. Unter Xabi Alonso hatte Österreichs Teamkapitän wenig Spielzeit – auch, weil ihn Verletzungen bremsten. Im Supercup-Finale am Sonntag im saudischen Jeddah wurde er immerhin 20 Minuten vor Schluss eingetauscht. Mit Alvaro Arbeloa hat nun ein neuer Coach in Madrid das Sagen – setzt er nun auf Alaba?
Alabas hoch dotierter Vertrag bei Real endet im Sommer, eine Verlängerung mit dann 34 Jahren ist unwahrscheinlich. Ein sofortiger Wechsel, um Spielpraxis vor der WM im Sommer zu sammeln, war medial zuletzt kaum Thema. Sein Berater Pini Zahavi führt - laut „The Athletic“ – mit Blick auf den Sommer in Saudi-Arabien wieder Gespräche.
Nur Zufall – oder doch mehr?
Am Rande des Supercups gab’s zudem ein Treffen mit Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, mit dem Alaba 2011 für die TSG Hoffenheim gekickt hatte.
Der Deutsche trainiert aktuell Al-Ahli. War das Treffen nur ein Zufall oder steckte doch mehr dahinter? Alles derzeit nur Spekulationen. Neben der „Wüste“ wird übrigens auch die US-Liga als mögliche Destination genannt.
