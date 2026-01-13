Foto mit Ex-Salzburg-Coach: Neue Gerüchte um Alaba

Für David Alaba könnte der Trainer-Wechsel bei Real eine neue Chance bedeuten. Unter Xabi Alonso hatte Österreichs Teamkapitän wenig Spielzeit – auch, weil ihn Verletzungen bremsten. Im Supercup-Finale am Sonntag im saudischen Jeddah wurde er immerhin 20 Minuten vor Schluss eingetauscht. Mit Alvaro Arbeloa hat nun ein neuer Coach in Madrid das Sagen – setzt er nun auf Alaba?