Tragödie in Bad Gastein: Kind (12) tot geborgen

Ein 12-jähriges Kind aus Tschechien ist laut Andi Kandler, Einsatzleiter der Bergrettung Bad Gastein, in einen Bereich abseits der Piste gefahren. (Hinweis: Zum Alter des Kindes gibt es derzeit unterschiedliche Angaben, er soll 12 oder 13 Jahre alt sein). Er sei allein unterwegs gewesen und habe sich im Bereich stählerner Lawinenverbauungen im Bereich von circa 200 Höhenmetern oberhalb der Mittelstation der Goldbergbahn in Sportgastein bewegt. Dort hat der Bub selbst eine Lawine ausgelöst.