Tragödie in Bad Gastein: Kind (12) tot geborgen

Nach einem Lawinenabgang in Bad Gastein (Salzburg) suchten am Dienstag zahlreiche Bergretter einen zuvor abgegangenen Lawinenkegel nach Verschütteten ab. Zunächst ging man davon aus, dass ein Snowboarder betroffen war. Ein 12-jähriges Kind konnte nur noch tot geborgen werden.
Ein 12-jähriges Kind aus Tschechien ist laut Andi Kandler, Einsatzleiter der Bergrettung Bad Gastein, in einen Bereich abseits der Piste gefahren. (Hinweis: Zum Alter des Kindes gibt es derzeit unterschiedliche Angaben, er soll 12 oder 13 Jahre alt sein). Er sei allein unterwegs gewesen und habe sich im Bereich stählerner Lawinenverbauungen im Bereich von circa 200 Höhenmetern oberhalb der Mittelstation der Goldbergbahn in Sportgastein bewegt. Dort hat der Bub selbst eine Lawine ausgelöst.
Der Bereich ist unter anderem von der Gondelbahn, die darüber führt, gut einsehbar. „Augenzeugen haben die Bergrettung alarmiert, als sie den Vorfall beobachtet haben“, so Kandler zur „Krone“.
Von den Schneemassen wurde das Kind gegen die Lawinenverbauungen gedrückt und dabei durch den Schneedruck stark verletzt. Die Bergretter konnten den Buben zwar sofort lokalisieren, allerdings starb das Kind.
Das Kind war zuvor rund 45 Minuten lang von einem per Hubschrauber eingeflogenen Notarzt reanimiert. Zwölf Personen der Bergrettung sowie drei Hundeführer waren im Einsatz.
Der Bub war in Bad Gastein mit einer Gruppe aus vier Erwachsenen und zwei Kindern, sie alle stammen aus Tschechien. Die Verwandtschaftsverhältnisse sind derzeit nicht bekannt.
Schon am Vormittag hatte es in Bad Gastein einen Lawinenalarm gegeben, allerdings stellte sich dieser als Fehlalarm heraus.
