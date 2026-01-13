Auf den WAC wartet in Spanien auch Bayern München!

Der WAC hebt am heutigen Mittwoch von Triest Richtung Spanien ab – wo dann auch der FC Bayern München auf die „Wölfe“ wartet. So viele Akteure und Betreuer nimmt der Bundesligist ins Trainingscamp nach Jerez de la Frontera mit – ein Afrika-Trio bleibt daheim, drei Talente dürfen mit ins piekfeine Hotel. Und: Ein neuer Mann könnte im Trainingslager dann dazustoßen.