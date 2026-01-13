Er ist selbst Jurist
Ex-Mann eröffnet Feuer auf Richterin in Istanbul
In Istanbul soll eine Richterin von einem Staatsanwalt angeschossen worden sein. Die 45-Jährige sei in ihrem Büro am regionalen Berufungsgericht gewesen, als der 33 Jahre alte Mann auf sie geschossen habe. Bei dem Täter soll es sich zudem um ihren Ex-Mann handeln.
Zuvor sei es zu einem Streit gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Richterin erlitt demnach eine Schussverletzung im Leistenbereich, ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich, sie müsse aber operiert werden. Der Verdächtige wurde festgenommen.
Zustand der Richterin stabil
Ein Strafgefangener, der gerade Tee servierte, hinderte ihn daran, ein zweites Mal zu schießen, berichteten türkische Medien. Die Angeschossene wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo ihr Zustand als stabil bezeichnet wurde.
Gegen ihren Ex-Mann wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Die Türkei erhebt „Euronews“ zufolge keine offiziellen Zahlen zu Femiziden, sondern überlässt diese Aufgabe Frauenorganisationen, die Daten zu Morden und anderen verdächtigen Todesfällen aus Presseberichten sammeln.
Die von der Gruppe „We Will Stop Femicides“ zusammengestellten Zahlen zeigen, dass im Jahr 2025 294 Frauen von Männern getötet und 297 Frauen unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden wurden.
