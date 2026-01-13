Heimischer Ski-Star feiert Comeback im Weltcup

Schon in den vergangenen Jahren war die Gewinnerin von drei WM-Medaillen immer wieder im Skizirkus zu sehen. So war sie etwa bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm als Zielsprecherin im Einsatz. Die Anspannung vor der neuen Aufgabe war im „Krone“-Gespräch spürbar. „Das sind scharfe Geräte an den Beinen. Dazu ist es etwas völlig anderes, direkte Schwünge, als frei zu fahren“, erklärte Kirchgasser, die man in Zukunft öfter als Kamerafahrerin im TV zu Gesicht bekommen könnte.