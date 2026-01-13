Fix: Nachtslalom in Flachau bekommt „Brüderchen“

In einem Jahr wird der Nachtslalom Zuwachs bekommen. Durch den ersten Damen-Riesentorlauf unter Flutlicht im Weltcup. Am Montag vor dem Slalom am 5. Jänner 2027 wird es ein Giant-Rennen geben. Worauf sich Julia Scheib schon besonders freut: „Ich bin noch nie einen Flutlicht-Riesentorlauf gefahren. Das taugt mir sehr“, ließ die dreifache Saisonsiegerin wissen.