Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kosmetikkette pleite

The Body Shop: Über 100 Dienstnehmer betroffen

Wirtschaft
13.01.2026 15:25
Die Kosmetikkette The Body Shop ist pleite.
Die Kosmetikkette The Body Shop ist pleite.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Die Kosmetikkette The Body Shop ist insolvent. Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. Die Insolvenz könnte bis zu 111 Dienstnehmer betreffen.

0 Kommentare

Über das Vermögen der The Body Shop GmbH wurde am Dienstag ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet, wie die „Kleine Zeitung“ schreibt. Die internationale Handelskette kämpfe bereits seit längerer Zeit mit Turbulenzen. 2024 musste der Kosmetikhändler in Großbritannien Insolvenz anmelden, konnte jedoch einen Investor finden und wurde fortgeführt.

Zwölf Filialen in Österreich
Über die genauen Ursachen der Insolvenz gibt es bislang noch keine Informationen. 2023 waren laut Firmenbuch 111 Personen bei dem Unternehmen angestellt. In Österreich gibt es aktuell zwölf Standorte, davon einer in Klagenfurt und einer in Graz. Der Großteil der Filialen befindet sich in Wien und im Großraum Wien. Ob die Fortführung des Unternehmens geplant ist oder ein Sanierungsplan beantragt wird, ist noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch:
Der Thaler See Garten 
Hoffen auf Sanierung
Thalersee-Gastro nach wenigen Monaten insolvent
12.01.2026
Aus Stiglechner-Gruppe
Treibstofflieferant für Tankstellen ist insolvent
12.01.2026
Jobs wackeln
Kosmetikhändler Body Shop ist insolvent
15.02.2024

Insolvenzverwaltung prüft, ob Fortbetrieb Sinn macht
Die Anmeldefrist für Forderungen läuft bis 4. März 2026. Die erste Prüfungsberichtstagsatzung ist für 18. März 2026 anberaumt. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Anwältin Susi Pariasek bestellt. „Die bestellte Insolvenzverwalterin wird nunmehr zu prüfen haben, ob ein Fortbetrieb für die betroffenen Gläubiger günstiger ist oder das Unternehmen geschlossen werden muss“, erklärte KSV-Insolvenzexpertin Brigitte Dostal.

Vergangene Jahre waren schwierig
Die Marke The Body Shop wurde 1976 in Großbritannien gegründet. Die Kultmarke machte vor allem durch den Verzicht auf Tierversuche und faire Handelsbedingungen bei vielen Kundinnen Furore. Doch die vergangenen Jahre waren für die Marke turbulent.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
152.891 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
146.647 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
130.080 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Kosmetikkette pleite
The Body Shop: Über 100 Dienstnehmer betroffen
Urlaub bleibt wichtig
Reiselust trotz Teuerungen auch 2026 ungebrochen
Krone Plus Logo
Statt der U-Haft
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
Kahlschlag in NÖ
Autozulieferer ZKW baut ab: 600 Stellen gestrichen
Krone Plus Logo
Betrüger lauern
ESC-Tickets zu haben: Jetzt gilt erhöhte Vorsicht!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf