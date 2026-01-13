The Body Shop: Über 100 Dienstnehmer betroffen

Die Kosmetikkette The Body Shop ist insolvent. Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. Die Insolvenz könnte bis zu 111 Dienstnehmer betreffen.
Über das Vermögen der The Body Shop GmbH wurde am Dienstag ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet, wie die „Kleine Zeitung“ schreibt. Die internationale Handelskette kämpfe bereits seit längerer Zeit mit Turbulenzen. 2024 musste der Kosmetikhändler in Großbritannien Insolvenz anmelden, konnte jedoch einen Investor finden und wurde fortgeführt.
Zwölf Filialen in Österreich
Über die genauen Ursachen der Insolvenz gibt es bislang noch keine Informationen. 2023 waren laut Firmenbuch 111 Personen bei dem Unternehmen angestellt. In Österreich gibt es aktuell zwölf Standorte, davon einer in Klagenfurt und einer in Graz. Der Großteil der Filialen befindet sich in Wien und im Großraum Wien. Ob die Fortführung des Unternehmens geplant ist oder ein Sanierungsplan beantragt wird, ist noch nicht bekannt.
Insolvenzverwaltung prüft, ob Fortbetrieb Sinn macht
Die Anmeldefrist für Forderungen läuft bis 4. März 2026. Die erste Prüfungsberichtstagsatzung ist für 18. März 2026 anberaumt. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Anwältin Susi Pariasek bestellt. „Die bestellte Insolvenzverwalterin wird nunmehr zu prüfen haben, ob ein Fortbetrieb für die betroffenen Gläubiger günstiger ist oder das Unternehmen geschlossen werden muss“, erklärte KSV-Insolvenzexpertin Brigitte Dostal.
Vergangene Jahre waren schwierig
Die Marke The Body Shop wurde 1976 in Großbritannien gegründet. Die Kultmarke machte vor allem durch den Verzicht auf Tierversuche und faire Handelsbedingungen bei vielen Kundinnen Furore. Doch die vergangenen Jahre waren für die Marke turbulent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.