The Body Shop: Über 100 Dienstnehmer betroffen

Zwölf Filialen in Österreich

Über die genauen Ursachen der Insolvenz gibt es bislang noch keine Informationen. 2023 waren laut Firmenbuch 111 Personen bei dem Unternehmen angestellt. In Österreich gibt es aktuell zwölf Standorte, davon einer in Klagenfurt und einer in Graz. Der Großteil der Filialen befindet sich in Wien und im Großraum Wien. Ob die Fortführung des Unternehmens geplant ist oder ein Sanierungsplan beantragt wird, ist noch nicht bekannt.