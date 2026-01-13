Söder will kleine Bundesländer abschaffen

Der CSU-Chef sagte am Dienstag am Rande einer Klausurtagung seiner Landesfraktion im fränkischen Kloster Banz, er werde bei seiner Kritik an den hohen Belastungen Bayerns durch den Länderfinanzausgleich immer gefragt, was denn sein konstruktiver Vorschlag sei. Dies sei für ihn die Reduzierung der Zahl der 16 deutschen Bundesländer. Die deutschen Strukturen mit den vielen Bundesländern seien nicht entscheidungs- und wettbewerbsfähig, kritisierte Söder. Es gebe ständig Streit mit dem Bund. Der Föderalismus sei so „nicht mehr leistungsfähig“.