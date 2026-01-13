Dem Kontrahenten ein Messer ins Bein gerammt

Ein Video einer früheren Rauferei in Bregenz zeigte den Aggressiven beim Faustschlag ins Gesicht eines Mannes. Zuvor hatte er jedoch den Vorfall bestritten und behauptet, an dem Tag in Salzburg gewesen zu sein. Nun musste er einräumen: „Ja, ich war dort.“ Auch beim Messerangriff im Ländle änderte er seine Darstellung mehrfach. Erst habe er gar nicht zugestochen, dann doch – aber nur in Notwehr. Die Staatsanwältin sprach von „wechselnden Tatversionen“. Der Richter wurde dann deutlich: Angesichts der Umstände stehe sogar ein Verfahren wegen versuchten Mordes im Raum.