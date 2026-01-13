Livestream: ÖHB-Frauen-Cup Viertelfinal-Auslosung

Es wird spannend im Handball-Frauen-Cup! ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner wird gemeinsam mit Emanuel Tikvic heute um 15.30 Uhr live im krone.tv-Studio die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen vornehmen. Gleich im Anschluss werden auch noch die Paarungen für das anstehende Halbfinale gezogen.