Wäre eine Premiere

Vingegaard peilt Double aus Giro und Tour an

Sport-Mix
13.01.2026 14:59
(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Radsport-Star Jonas Vingegaard will seinen großen Rivalen Tadej Pogacar kopieren und peilt das Double aus Giro d‘Italia und Tour de France an. Der 29-Jährige bestätigte am Dienstag im Trainingscamp seines Teams Visma-Lease a Bike im spanischen La Nucia seine Premiere bei der Italien-Rundfahrt, die in diesem Jahr am 8. Mai in Bulgarien beginnt. Im Juli fordert der Däne dann Pogacar bei der Tour im Kampf um den Gesamtsieg heraus.

Pogacar hatte im vergangenen Jahr als erster Radprofi seit 26 Jahren das schwer zu erreichende Double aus den beiden wichtigsten Landesrundfahrten gewonnen. Der Slowene war erst der achte Fahrer, dem dies gelang.

All-in beim Giro
„Ich denke schon eine ganze Weile an den Giro. Es ist eines der größten Rennen im Kalender und ich bin ihn noch nie gefahren“, sagte Vingegaard. „Der Sieg bei der Vuelta im vergangenen Jahr hat mir noch mehr Motivation gegeben, um nun in Italien all-in auf den Gesamtsieg zu gehen. Ich hätte das Rosa Trikot gern in meiner Sammlung.“

Sportchef Grischa Niermann betonte, dass die Italien-Rundfahrt Vingegaard helfen kann, Pogacar später im Jahr zu besiegen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Giro-Teilnahme gut für sein Niveau bei der Tour sein wird“, sagte der deutsche Ex-Profi. Der Gesamtsieg beim Giro sei anvisiert, das Hauptziel aber bleibe die Tour.

Vingegaard hat bereits Siege bei der Tour (2022, 2023) und der Vuelta a Espana (2025) auf dem Konto und hätte mit einem Triumph in Rom am 31. Mai Siege bei allen drei Grand Tours. „Das hat bei meiner Entscheidung natürlich eine Rolle gespielt“, sagte Vingegaard. Pogacar hat die Vuelta bisher nicht gewonnen.

Folgen Sie uns auf