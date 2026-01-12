Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch

Experten sehen eine „Panikblase“

Händler führten den aktuellen Preisanstieg bei den Edelmetallen primär auf die Situation im Iran zurück. Laut Marktinsidern ist dieser unverhältnismäßige Anstieg auf eine „Panikblase“ zurückzuführen. Aus Angst vor einer Eskalation der Proteste und einem weiteren Zusammenbruch der nationalen Wirtschaft tauschen die Iraner verzweifelt ihre Rial in Gold um. Der Vermögenswert wird in Krisenzeiten wegen seiner hohen Liquidität und einfachen Transportierbarkeit geschätzt, berichtet „Euronews“.

Zudem nannten Experten mit Blick auf den Goldpreis auch wachsende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank als Argument.