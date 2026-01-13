Ritter Sport verliert „Quadrat-Streit“ vor Gericht

Der Schokohersteller aus dem schwäbischen Waldenbuch hatte geklagt, weil er durch den Riegel der Firma Wacker seine geschützte dreidimensionale Marke bedroht sah. Ritter Sport forderte nach Gerichtsangaben unter anderem, dass die Mannheimer die bisher verwendete Verpackung für ihren Riegel „Monnemer Quadrat Bio“ nicht weiter nutzen und bereits ausgelieferte Ware zurückrufen sollen. In früheren Fällen – unter anderem in einem langjährigen Verfahren gegen den Konkurrenten Milka – hatte das Unternehmen seine Formmarke erfolgreich durchgesetzt.