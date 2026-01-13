VSV-Kapitän: „Frühes Ausscheiden nicht akzeptabel“

Das leere Tor und der VSV waren zuletzt keine guten Freunde. Nick Hutchisons Treffer 1:17 Minuten vorm regulären Spielende zum 4:4 gegen Bozen (am Ende siegte man 5:4 in der Overtime) war eine Rarität. Seit Ende November nahmen die Adler im Finish 15-mal den Keeper raus, um einen Rückstand wettzumachen – dabei blieb man selbst stets harmlos, kassierte dafür neun Empty-Net-Tore.