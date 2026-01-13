Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden

Das große Los gezogen

Über sechsstellige Gewinne durften sich im Vorjahr jeweils vier Spieler bei „Lotto“ und „LottoPlus“ freuen. Bei den „EuroMillionen“ wurden zwischen Enns und Leitha zwar keine Millionen-Gewinne erzielt, aber immerhin 29 Spieler aus Niederösterreich konnten mehr als 100.000 Euro auf ihrem Glücksspiel-Konto verbuchen. Bei der Klassenlotterie knackten vier Teilnehmer aus dem größten Bundesland die 100.000-Euro-Marke, bei Brief- sowie Rubbellosen zog jeweils ein Niederösterreicher das sprichwörtliche große Los mit sechsstelliger Gewinnsumme. Wie viele blau-gelbe Spieler darüber hinaus online bei „win2day“ abräumten, ist hingegen nicht bekannt.