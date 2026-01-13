Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden

Die „Lotto-Fee“ schüttete im vergangenen Jahr ihr Füllhorn reichlich über dem weiten Land aus. Mehr als 60 Gewinne über 100.000 Euro flossen nach Niederösterreich. Fünfmal wurde sogar die Millionen-Marke geknackt.
Alles ist möglich, lautet die Devise beim Lotto. Und zumindest für 65 Niederösterreicher hat sich das (Werbe-)Versprechen im vergangenen Jahr auch tatsächlich bewahrheitet. Sie streiften bei Spielen der österreichischen Lotterien sogenannte Hochgewinne ein. Im Klartext: Sie wurden mit einem Schlag um 100.000 Euro oder sogar mehr reicher. Damit liegt das weite Land bundesweit an zweiter Stelle, nur in Wien gab es zehn Lotterie-Glückspilze mehr.
Glückliches Händchen
Fünf Spieler aus Niederösterreich bewiesen in den vergangenen zwölf Monaten ein besonders glückliches Händchen beim Ausfüllen ihrer Lottoscheine. Sie kreuzten die sechs Richtigen an und wurden zu Millionären. Den größten Gewinn brachte ein Solo-Sechser einem Niederösterreicher am 10. September ein. Er knackte damit einen Vierfach-Jackpot und kassierte 4,7 Millionen Euro.
Das große Los gezogen
Über sechsstellige Gewinne durften sich im Vorjahr jeweils vier Spieler bei „Lotto“ und „LottoPlus“ freuen. Bei den „EuroMillionen“ wurden zwischen Enns und Leitha zwar keine Millionen-Gewinne erzielt, aber immerhin 29 Spieler aus Niederösterreich konnten mehr als 100.000 Euro auf ihrem Glücksspiel-Konto verbuchen. Bei der Klassenlotterie knackten vier Teilnehmer aus dem größten Bundesland die 100.000-Euro-Marke, bei Brief- sowie Rubbellosen zog jeweils ein Niederösterreicher das sprichwörtliche große Los mit sechsstelliger Gewinnsumme. Wie viele blau-gelbe Spieler darüber hinaus online bei „win2day“ abräumten, ist hingegen nicht bekannt.
