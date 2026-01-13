Snowboardcrosserin Zerkhold: „Hab nur Oma-Hobbies“

Highlight kann kommen

Die Vorfreude auf Milano Cortina ist groß, aus Fehlern bei Peking 2022 hat die Scheibbserin gelernt. „Beim letzten Mal hatte ich mental richtige Schwierigkeiten. Das Wichtigste hat mir gefehlt: der Spaß“, reflektiert Zerkhold. Woran das lag? „Im Weltcup bekommen wir medial null Aufmerksamkeit, bei Olympia war das plötzlich ein ganz anderes Kaliber. Ich habe mir selbst großen Druck gemacht, den Fokus auf das Wesentliche verloren. Zukünftig möchte ich bei mir bleiben und einfach genießen. Am Ende des Tages ist Olympia ja auch nur ein ganz normales Rennen.“