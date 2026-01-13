Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon heiß auf Olympia

Snowboardcrosserin Zerkhold: „Hab nur Oma-Hobbies“

Wintersport
13.01.2026 15:00
In ihrer Freizeit braucht Pia Zerkhold Sturzhelm und Rückenprotektor wohl eher nicht
In ihrer Freizeit braucht Pia Zerkhold Sturzhelm und Rückenprotektor wohl eher nicht(Bild: GEPA pictures)

Die Teilnahme der Niederösterreicherin bei den Olympischen Spielen ist fix. Aus Fehlern bei den letzten Winterspielen hat sie gelernt, ihr Schlüssel zum Erfolg ist jetzt „einfach Spaß haben und genießen“. Abseits der Piste geht's die 27-Jährige dafür ruhiger an ...

0 Kommentare

Als Vierergespann mit rund 70 km/h über die eisigen Pisten. Ja, Kollisionen und Stürze gehören beim Snowboardcrossen fast genauso dazu, wie der Helm und die gepolsterten Rennanzüge, um ebenjene abzufedern. Das weiß auch die blau-gelbe Olympia-Starterin Pia Zerkhold, die im Schnee regelmäßig Vollgas gibt, privat dafür eher auf der Bremse steht ...

„Ich hab eigentlich nur so richtige Oma-Hobbys“, lacht die 27-Jährige. Geschick und technische Finesse benötigt sie für die zwar auch, Kampfgeist und Sturzhelm wohl eher nicht. „Am liebsten tu ich Häkeln und Töpfern. Im Sommer zieht’s mich dann aber schon ans Meer nach Spanien oder Portugal – ich liebe Surfen.“

Jetzt geht’s aber erst einmal zur Generalprobe zum Weltcup nach China, bevor am 6. Februar die olympischen Spiele in Italien beginnen. Die weiteren „Vorbereitungsrennen“ auf das ganz große Spektakel wurden von den jeweiligen Veranstaltern in Georgien und Frankreich nämlich aus organisatorischen Gründen ersatzlos gestrichen.

Pia Zerkhold holte 2023 gemeinsam mit Jakob Dusek die erste Silbermedaille fürs Heimatland im ...
Pia Zerkhold holte 2023 gemeinsam mit Jakob Dusek die erste Silbermedaille fürs Heimatland im Mixed-Bewerb.(Bild: GEPA)

Highlight kann kommen
Die Vorfreude auf Milano Cortina ist groß, aus Fehlern bei Peking 2022 hat die Scheibbserin gelernt. „Beim letzten Mal hatte ich mental richtige Schwierigkeiten. Das Wichtigste hat mir gefehlt: der Spaß“, reflektiert Zerkhold. Woran das lag? „Im Weltcup bekommen wir medial null Aufmerksamkeit, bei Olympia war das plötzlich ein ganz anderes Kaliber. Ich habe mir selbst großen Druck gemacht, den Fokus auf das Wesentliche verloren. Zukünftig möchte ich bei mir bleiben und einfach genießen. Am Ende des Tages ist Olympia ja auch nur ein ganz normales Rennen.“

Auf der kleineren großen Bühne ist die Umsetzung zum Beispiel bei der Snowboard-WM 2023 gelungen, da erreichte sie mit Niederösterreich-Kollegen Jakob Dusek die erste Silbermedaille im Mixed-Bewerb fürs Heimatland.

Lesen Sie auch:
Benjamin Karl gibt als bester Österreicher im Team den Ton an.
Weltcup in Bad Gastein
Plötzlich hatte „König Karl“ eine Schraube locker
13.01.2026
Match unterbrochen
Loch im Eis bei Test in neuer Olympia-Halle
10.01.2026
Schlimmer als Debakel
Gleich zwei Hoffnungen für Olympia gingen flöten
11.01.2026

Ohne Heer wär’s schwer
Obwohl Snowboardcross eine spannende und abwechslungsreiche Disziplin ist, bleibt es eine Nischensportart. „Ohne das Bundesheer könnte ich das Boarden so nicht ausüben. Mein Job ist der Sport, und dafür werde ich bezahlt. Das ist wirklich sehr cool“, strahlt Zerkhold. Eine Karriere in der Kaserne kann sie sich nach dem sportlichen Aus trotzdem nicht vorstellen. „Ich möchte Volksschullehrerin werden“, grinst die Olympiasportlerin.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
152.891 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
146.647 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
130.080 mal gelesen
Mehr Wintersport
Schon heiß auf Olympia
Snowboardcrosserin Zerkhold: „Hab nur Oma-Hobbies“
Nach acht Jahren
Heimischer Ski-Star feiert Comeback im Weltcup
ÖSV-Mann vorne dabei
Erstes Abtasten in Wengen: Einer fuhr allen davon!
Ewiges Granden-Duell
Ski-Legende: „Es braucht keine Revanche“
Neues Programm
Absage in Zauchensee: Ersatzort steht jetzt fest!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf