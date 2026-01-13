17 Verträge enden! Hartberg hat zwei Missionen

Hartberg entflieht am Dienstag um acht Uhr früh dem Kunstrasen und der heimischen Eiseskälte und bezieht wie in den letzten Jahren für eine Woche sein Camp in Catez. Im slowenischen Thermenort gibt’s auf thermalwasserbeheizten Rasenplätzen ideale Bedingungen und lauschige acht Grad plus. Ehe das Unternehmen „Top-Sechs“ richtig Fahrt aufnimmt, hat sich bei der Truppe von Trainer Manfred Schmid einiges getan: