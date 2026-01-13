Abscheulicher Prozess: Demenzkranke missbraucht

Der 26-jährige Afghane sollte sich eigentlich um die demenzkranke Frau kümmern, sie im Alltag unterstützen. Stattdessen verging er sich an der hilflosen 82-Jährigen, die nicht wusste, wie ihr geschah. Und laut Staatsanwaltschaft war sie nicht das einzige Opfer der Heimhilfe. Dem jungen Mann droht jetzt im Wiener Landl lange Haft.
Es sind unfassbare Aufnahmen, die sich ein Wiener auf seinem Handy am 18. September ansehen musste: Aus Sorge ließ der Sohn die Wohnung seiner 82-jährigen Mutter nämlich mit Kameras überwachen – musste so den furchtbaren sexuellen Übergriff mitansehen. Der 26-jährige Pfleger seiner demenzkranken Mutter missbrauchte sie in ihren eigenen vier Wänden.
Alzheimerpatientin nicht das einzige Opfer
Ein scheußliches Video, das sich heute wohl auch die Schöffen im Wiener Landesgericht ansehen müssen. Dem Afghanen wird nämlich der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person gemacht. Die Staatsanwaltschaft geht wegen der fortgeschrittenen Alzheimererkrankung der Pensionistin davon aus, dass sie nicht begreifen konnte, was während des Übergriffs durch den Mann mit ihr passiert.
Meine Mandantin hat durch diesen Angriff eine schwere Traumatisierung.
Opfervertreter Manfred Arbacher-Stöger
Bild: Eva Manhart
Zungenkuss aufgezwungen
Und laut Anklage ist die 82-Jährige, vertreten von Anwalt Manfred Arbacher-Stöger, auch nicht das einzige Opfer der jungen Heimhilfe, wie zumindest eine Berufsbezeichnung lautete. Eine weitere Pensionistin soll er letzten Frühling zu einem Zungenkuss genötigt, sich dann mit den Worten „Bis zum nächsten Mal“ verabschiedet haben.
Dem Mandanten von Anwalt Peter Philipp droht nun eine lange Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Wohl ein Milderungsgrund: Der Afghane gibt laut seinem Verteidiger die Gräueltat an der Demenzkranken zu. Den gewaltsamen Zungenkuss streitet er jedoch ab – da sei er gerade in der Heimat gewesen und gar nicht in Österreich.
