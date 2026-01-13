Abscheulicher Prozess: Demenzkranke missbraucht

Alzheimerpatientin nicht das einzige Opfer

Ein scheußliches Video, das sich heute wohl auch die Schöffen im Wiener Landesgericht ansehen müssen. Dem Afghanen wird nämlich der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person gemacht. Die Staatsanwaltschaft geht wegen der fortgeschrittenen Alzheimererkrankung der Pensionistin davon aus, dass sie nicht begreifen konnte, was während des Übergriffs durch den Mann mit ihr passiert.