Winzer mit Revolver bedroht und ausgeraubt

DNA-Spuren sprechen eindeutige Sprache

Den Urlaub in Ungarn vor Augen, zückt der Jüngere eine Pistole. Her mit deinem Autoschlüssel, Geld, Handy, deiner Uhr! Und weg waren sie, mit zwei Pkw. Zumindest einer – DNA-Spuren haben keine kurzen Beine – gibt beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt zu, beteiligt gewesen zu sein. „Aber das mit der Pistole stimmt nicht. Ich hatte nur eine Softgun mit, sie aber nicht verwendet. Ich fand das unnötig, weil wir waren zwei Leute und der Mann war alleine.“ Das Handy und die Uhr habe er wegen Nutzlosigkeit weggeworfen. Den Namen des Komplizen behält er für sich.