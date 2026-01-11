Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann

Große Emotionen bei den „Schlagerchampions“ 2026: Nach einem gemeinsamen Auftritt von Helene Fischer und Florian Silbereisen sorgte der Moderator mit einer direkten Ansage an Thomas Seitel für Aufsehen. Der Grund war die gemeinsame Auszeichnung mit der „Eins der Besten“.
Es war der Moment, auf den Schlagerfans gewartet haben: Helene Fischer feierte bei den „Schlagerchampions“ ihr großes TV-Comeback nach ihrer zweiten Babypause. An der Seite ihres Ex-Partners Florian Silbereisen performte sie das Erfolgs-Duett „Schau mal herein“. Ihr gehe es „fantastisch‘“, ließ sie ihren Ex wissen. Sie sei „wahnsinnig glücklich“. Doch nicht nur das und die musikalische Darbietung, sondern auch die anschließende Preisverleihung bot Gesprächsstoff.
„Eins der Besten“: Wer bekommt die Trophäe?
Für ihren gemeinsamen Hit wurden beide mit dem begehrten Award „Eins der Besten“ ausgezeichnet. Da es jedoch nur eine physische Trophäe auf der Bühne gab, scherzte Helene Fischer: „Wie machen wir das? Ein halbes Jahr ich, dann ein halbes Jahr du?“
Silbereisens Botschaft an Thomas Seitel
Florian Silbereisen reagierte schlagfertig und nutzte die Gelegenheit für eine freundschaftliche Botschaft an Helenes Ehemann Thomas Seitel: „Nimm ihn du mit nach Hause. Dann habe ich einen Grund mehr, dass ich dich und den Thomas immer wieder besuche – auf ein Glas Wein.“
Damit nicht genug: Silbereisen richtete sich direkt an Thomas Seitel mit der Aufforderung: „Thomas, stell schon mal ein bisschen was kalt!“
Ein starkes Zeichen für die Patchwork-Freundschaft
Helene Fischer nahm die Einladung lachend an („Dann kommst du vorbei“) und verriet amüsiert, dass solche Besuche bei den beiden meist „ein bisschen länger“ dauern. Diese lockere Interaktion unterstreicht einmal mehr das entspannte Verhältnis zwischen Silbereisen, Fischer und Seitel und war eines der Highlights der Show in Berlin.
Der Schlagerstar ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert, die beiden haben bereits eine Tochter. Die Musikerin schirmt ihr Privatleben weitgehend ab. In diesem Jahr geht sie auf große Open-Air-Tournee und will damit ihr Bühnenjubiläum feiern.
Bei den „Schlagerchampions“ traten neben Fischer auch Gäste wie Thomas Anders, Oli P., Ben Zucker und die Band Santiano auf.
