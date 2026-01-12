Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi

Es ist ein ungeheurer Verdacht: Ein Beamter (30) der Anti-Terror-Einheit Cobra soll mit dem Verschwinden seiner schwangeren Affäre, einer 34-jährigen Steirerin, zu tun haben. Er wurde vorläufig festgenommen.
Es ist keine zwei Monate her, dass der Vermisstenkrimi um die blonde Influencerin und Sängerin Stefanie P. aus Graz das Land in Atem hielt. Nach Tagen des Bangens starb die Hoffnung auf ein glückliches Ende. Ihre Leiche wurde in einem Koffer verscharrt in einem Wald nach der steirischen Grenze in Slowenien gefunden. Der 31-jährige Ex-Freund des Opfers führte die Ermittler zur Leiche. Er gestand, die lebensfrohe 34-Jährige erwürgt zu haben.
Beamter lernte Frau via Dating-App kennen
Jetzt sorgt erneut das Verschwinden einer Frau in der Steiermark für Aufregung. Seit dem Wochenende fehlt von der 34-jährigen Johanna G. jede Spur. Die junge Frau war am Freitag zuletzt in ihrer Heimatgemeinde Tillmitsch im Süden des Bundeslandes gesehen worden. Ihre Mutter hatte die Vermisstenanzeige erstattet.
Und wieder gibt es einen ungeheuren Verdacht – der richtet sich aber diesmal sogar gegen einen Exekutivbeamten, der eigentlich unser aller Leben schützen sollte. Was bisher bekannt ist: Der Polizist der Eliteeinheit Cobra hatte die Steirerin über eine Dating-App kennengelernt und traf sie seit Monaten. Das bestätigten auch Chat-Verläufe der Abgängigen mit einer Freundin. Da ein Gewaltverbrechen im Raum steht, wurde der 30-Jährige von Ermittlern des Landeskriminalamtes in der Nacht zum Montag eingehend einvernommen.
Schwangerschaft als mögliches Motiv
Der Verdächtige bestreitet alle Vorwürfe, gestand allerdings, am Tag ihres Verschwindens noch mit ihr in Kontakt gewesen zu sein. Da sich der seit vier Jahren bei dem Spezialkommando befindliche Beamte im Dauerverhör dem Vernehmen nach in massive Widersprüche verwickelte, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Hinter vorgehaltener Hand gehen die Kriminalisten vom Schlimmsten aus.
Die Suche nach der sportlichen Vermissten wird bei den bekannten Aufenthaltsorten und den Laufstrecken intensiviert. Ein schockierendes mögliches Motiv: die Affäre soll von dem Polizisten schwanger geworden sein ...
Auch auf der bekannten Social-Media-Plattform „Österreich Findet Euch“ werden Hinweise erbeten.
