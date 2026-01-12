Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi

Und wieder gibt es einen ungeheuren Verdacht – der richtet sich aber diesmal sogar gegen einen Exekutivbeamten, der eigentlich unser aller Leben schützen sollte. Was bisher bekannt ist: Der Polizist der Eliteeinheit Cobra hatte die Steirerin über eine Dating-App kennengelernt und traf sie seit Monaten. Das bestätigten auch Chat-Verläufe der Abgängigen mit einer Freundin. Da ein Gewaltverbrechen im Raum steht, wurde der 30-Jährige von Ermittlern des Landeskriminalamtes in der Nacht zum Montag eingehend einvernommen.