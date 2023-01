Schnee als Rechtsfall? Wir haben zehn Antworten

Mit dem Schnee ist es ja so: Kaum wo liegt die Grenze zwischen Spaß und Ärger näher beisammen. Fallen die Flocken, gibt es freudige Augen bei Kids, rollende bei Autofahrern, Hauseigentümern und Co. Seien wir ehrlich: Wer fragt sich nicht beim Schneeschaufeln, Eiskratzen und Tänzeln über rutschige Wege, ob das denn wirklich alles sein muss. Keine Angst, wir wissen, was Sie beachten müssen, um stressfrei durch den Winter kommen - und ob man vor Schneemännern Angst haben muss.