Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert

Der 24-jährige Italiener Francesco Cecon war als dritter Springer an der Reihe und landete bei 124 Metern. Kurz danach folgte jedoch die kalte Dusche: Disqualifikation wegen eines nicht regelkonformen Anzugs vor dem Start. Damit war der Bewerb für Italien schlagartig beendet. Auch Teamkollege Giovanni Bresadola durfte nicht mehr antreten, die gesamte Nation wurde aus dem Wettkampf genommen.