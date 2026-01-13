Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympia-Generalprobe

Weltcup in Gefahr? Ex-Skispringer und Fans helfen

Ski Nordisch
13.01.2026 15:43
Der Ski-Club Willingen hat um Hilfe gebeten, damit der Weltcup planmäßig ablaufen kann.
Der Ski-Club Willingen hat um Hilfe gebeten, damit der Weltcup planmäßig ablaufen kann.(Bild: GEPA)

Schneemassen bedrohen die Skisprung-Olympia-Generalprobe in Willingen. Deshalb hat der Ski-Club Willingen freiwillige Helfer darum gebeten, dabei zu helfen die Tribünen zu räumen. Auch ein ehemaliger Skispringer hat sich daraufhin gemeldet. 

0 Kommentare

Noch ist genug Zeit, um das Gelände in Willingen wieder tauglich für den anstehenden Weltcup zu machen. In gut zwei Wochen findet hier nämlich die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele statt. Und doch haben zuletzt die Sorgenfalten zugenommen.

Zu viel Schnee heißt das Problem. Auf den Tribünen haben sich schon jetzt 40 Zentimeter angesammelt. Rund 40.000 Zuschauer finden dort Platz. Der Schnee soll von dort auf die Schanze geschaufelt und dann mit einem LKW abtransportiert werden.

Gratis-Ticket als Dankeschön
Ein Unternehmen, für das viele helfende Hände benötigt werden. Deshalb hat der Veranstalter nun um Hilfe gebeten. Am Mittwoch und Donnerstag will man gemeinsam gegen die Schneemassen vorgehen und den Weltcup dadurch sichern. Dem Aufruf folgt auch der ehemalige DSV-Adler Stephan Leyhe. 

Stephan Leyhe
Stephan Leyhe(Bild: Sepp Pail)

Wenn die Aktion von Erfolg geprägt ist, dann bekommen alle freiwilligen Helfer übrigens als Dankeschön ein Ticket für den Weltcup geschenkt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
153.617 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
149.079 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
132.844 mal gelesen
Mehr Ski Nordisch
Olympia-Generalprobe
Weltcup in Gefahr? Ex-Skispringer und Fans helfen
Kampf um Quotenplatz
Fragwürdiger Sonntag abgehakt – jetzt wartet China
Bricht eigenen Rekord
Skisprung-Dino Kasai kehrt in den Weltcup zurück!
Springen in Zakopane
Anze Lanisek gewinnt Windlotterie vor ÖSV-Duo
Nordische Kombination
Lamparter feiert in Otepää seinen 21. Weltcupsieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf