Weltcup in Gefahr? Ex-Skispringer und Fans helfen

Schneemassen bedrohen die Skisprung-Olympia-Generalprobe in Willingen. Deshalb hat der Ski-Club Willingen freiwillige Helfer darum gebeten, dabei zu helfen die Tribünen zu räumen. Auch ein ehemaliger Skispringer hat sich daraufhin gemeldet.
Noch ist genug Zeit, um das Gelände in Willingen wieder tauglich für den anstehenden Weltcup zu machen. In gut zwei Wochen findet hier nämlich die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele statt. Und doch haben zuletzt die Sorgenfalten zugenommen.
Zu viel Schnee heißt das Problem. Auf den Tribünen haben sich schon jetzt 40 Zentimeter angesammelt. Rund 40.000 Zuschauer finden dort Platz. Der Schnee soll von dort auf die Schanze geschaufelt und dann mit einem LKW abtransportiert werden.
Gratis-Ticket als Dankeschön
Ein Unternehmen, für das viele helfende Hände benötigt werden. Deshalb hat der Veranstalter nun um Hilfe gebeten. Am Mittwoch und Donnerstag will man gemeinsam gegen die Schneemassen vorgehen und den Weltcup dadurch sichern. Dem Aufruf folgt auch der ehemalige DSV-Adler Stephan Leyhe.
Wenn die Aktion von Erfolg geprägt ist, dann bekommen alle freiwilligen Helfer übrigens als Dankeschön ein Ticket für den Weltcup geschenkt.
