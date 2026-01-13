250-Kilo-Bär lebte wochenlang in Keller

Erst waren es umgeworfene Gegenstände rund um das Haus, dann war es ein Knurren. Als Ken Johnson vor über einem Monat in seinem Haus im kalifornischen Altadena merkwürdige Geräusche hörte, ahnte er noch nicht, was sich unter seinen Füßen verbarg: Ein gigantischer Schwarzbär hatte sich im Keller eingenistet.