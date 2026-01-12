„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer

Karikaturist angeklagt

Darunter steht „La comédie de l‘année“ („Die Komödie des Jahres“) in Anlehnung an den Komödienfilm „Les Bronzés font du ski“ aus dem Jahr 1979. Diese Karikatur, die am nationalen Trauertag vom vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, sorgte für Entrüstung in der Öffentlichkeit – nicht nur im Wallis. Bei der Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud ging in der Folge auch eine Strafanzeige gegen den „Charlie Hebdo“-Karikaturisten Eric Salch ein – zusätzlich zur Anzeige gegen die Zeitschrift.