Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Crans-Montana

„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer

Medien
12.01.2026 20:36
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)

Das französische Satire-Magazin „Charlie Hebdo“ sorgte mit einer Karikatur für Empörung. Darauf zu sehen sind Brandopfer von Crans-Montana beim Skifahren. Zwei Walliser haben den Karikaturisten nun angezeigt.

0 Kommentare

Bei der Walliser Staatsanwaltschaft ist eine Strafanzeige eingereicht worden gegen die Pariser Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“. Auf der aktuellen Titelseite prangt eine Karikatur mit verbrannten Menschen auf der Skipiste mit Bezug auf die Brandkatastrophe von Crans-Montana. Die am Freitag veröffentlichte sogenannte Zeichnung des Tages zeigt zwei Skifahrer mit der Überschrift „Les brûlés font du ski“ (deutsch: „Die Verbrannten fahren Ski“).

Karikaturist angeklagt
Darunter steht „La comédie de l‘année“ („Die Komödie des Jahres“) in Anlehnung an den Komödienfilm „Les Bronzés font du ski“ aus dem Jahr 1979. Diese Karikatur, die am nationalen Trauertag vom vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, sorgte für Entrüstung in der Öffentlichkeit – nicht nur im Wallis. Bei der Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud ging in der Folge auch eine Strafanzeige gegen den „Charlie Hebdo“-Karikaturisten Eric Salch ein – zusätzlich zur Anzeige gegen die Zeitschrift.

„Darstellung von Gewalt“
Nach Meinung der Kläger, einem Anwalt aus Sitten und dessen Ehefrau, fällt die Karikatur unter Artikel 135 des Strafgesetzbuches, der Formen der Darstellung von Gewalt definiert. Der Chefredakteur von „Charlie Hebdo“, Gérard Biard, erklärte am Montagabend in der Sendung „Forum“ des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS, dass die Karikatur nicht auf die Opfer ziele, sondern auf „die Absurdität dieser Tragödie“.

Lesen Sie auch:
Lokalchef gibt zu:
Notausgang von Schweizer Todesbar war verschlossen
10.01.2026
Krone Plus Logo
Oberste Anklägerin
Crans-Montana: Sie soll für Gerechtigkeit sorgen
11.01.2026
„Nicht totzukriegen“
„Charlie Hebdo“-Sonderheft 10 Jahre nach Anschlag
06.01.2025

Chefredakteur: „Schwarzer Humor darf schockieren“
Er räumte ein, dass man „ziemlich weit gegangen“ sei, um sich „über das höchste Tabu lustig zu machen“, nämlich den Tod und die schweren Verletzungen dieser jungen Menschen. Er fügt hinzu, dass schwarzer Humor „nicht unbedingt angenehm“ sein müsse und „schockieren“ könne.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
147.150 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
117.358 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
110.942 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Medien
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Tatort Flachau
„Ui! Ui!“: Ö3-Duo verpasst beinahe Live-Einstieg
„Sehr beunruhigend“
Briten prüfen Musk-KI Grok wegen Porno-Inhalten
Hunderte Jobs abgebaut
RTL: Bekannte Sendungen fallen Sparkurs zum Opfer
Viel Wirbel im Netz
„Wahlsujets“ von Christian Kern kursieren bereits
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf