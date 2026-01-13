„Alle hängen am Handy, aber absagen geht nicht“

Die Wirte sehen den Wirbel um eine Stornogebühr in der Gastro ganz anders als viele Gäste, ziehen Vergleiche mit der Hotellerie oder Zug und Flugzeug – auch dort muss man blechen, wenn der Platz frei bleibt. Oberösterreichs Wirtesprecher Gerold Royda sagt: „Alle hängen 72 Stunden täglich am Handy, aber Zeit zum Absagen hat keiner.“