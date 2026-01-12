Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine

20 Meter breites Schneebrett ausgelöst

Der 29-jährige Brite und seine zwei Begleiter fuhren am späten Sonntagvormittag am Rastkogel in Tux entlang der Lifttrasse der Sesselbahn „8er Horbergjoch“ talwärts, ehe er irgendwann abbog und in einer Rinne landete. „Dort löste der Wintersportler eine rund 20 Meter breite und 30 Meter lange Schneebrettlawine aus. Der Brite wurde mitgerissen und verschüttet. Nur mehr eine Hand ragte aus dem Schnee“, schildert die Alpinpolizei.