Idee gegen das ständige Leiden mit Implantaten

Kaum zu glauben, aber allein in Tirol werden jährlich rund 17.000 Zahnimplantate eingesetzt. Schöne Zähne bis ins Alter sind realistischer denn je. Die Kehrseite des Trends: Das Risiko, eine Zahnfleischentzündung zu bekommen, die sogar zum Verlust des Implantats führen kann, ist hoch. „Derzeit bekommen 43 Prozent der Menschen mit Zahnimplantat eine Zahnfleischentzündung“, erklärt Gert Grubwieser, Kieferchirurg aus Innsbruck.