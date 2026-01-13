4. Baby für Rihanna? Sängerin lässt Fans ausrasten

Erst vor vier Monaten ist Rihanna zum dritten Mal Mama geworden. Doch steht etwa schon der nächste Nachwuchs ins Haus? Ein Kommentar der Sängerin versetzt ihre Fans aktuell in Aufruhr.
Die Sängerin hat mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky (beide 37), bereits die Söhne RZA (3) und Riot (2) sowie die vier Monate alte Tochter Rocki. Doch jetzt sorgte Rihanna mit einem Kommentar unter einem Instagram-Video für jede Menge Baby-Aufregung bei den Fans.
„Dann bin ich doch nicht verrückt ...“
In einem Clip überlegt die ehemaligen „Love Island“-Teilnehmerin Montana Brown (30), die mit ihrem Verlobten Mark O’Connor zwei Kinder hat, ob sie 2026 lieber „heiß und sexy oder schwanger werden“ sollte. Und ein Kommentar zu dem Video kam glatt von Rihanna!
In ihrer Nachricht witzelte RiRi frech: „Moment! Dann bin ich also doch nicht verrückt? Wette!“
Baby oder doch neues Album?
Fans der Sängerin blieb diese Baby-Ansage freilich nicht verborgen und reagierten umgehend mit humorvollen Antworten. Eine Person schrieb: „Girl, das Einzige, was du rausbringen solltest, ist dieses Album, BITTEEEE.“ Ein zweiter Nutzer tippte: „Mädel, bist du verrückt?????“ Und ein dritter Fan kommentierte: „Wenn du eine Schwangerschaft ankündigst, dann kündigen wir auch eine an.“
Rihanna und Rocky, die sich 2012 bei den Proben für einen Auftritt bei den MTV Video Music Awards kennengerlernt hatten, aber erst 2020 ein Paar wurden, begrüßten Rocki im September 2025 in ihrer Familie.
Rihanna liebt ihre Mama-Rolle
Und Rihanna genießt das Leben als dreifache Mutter in vollen Zügen, wie die neunfache Grammy-Gewinnerin gegenüber „Extra“ verriet: „Die Babys sind unglaublich. Sie werden alle größer, und ich kann es kaum fassen. Meine Söhne – oh mein Gott! – ihre Gesichter verändern sich. Ihre Hälse werden länger. Ich liebe es.“
Rocky ergänzte, der Nachwuchs sei „süß wie eh und je“, und RZA und Riot kämen besser miteinander aus, als er erwartet habe. „Ich bin überrascht, wie gut sich die beiden Älteren verstehen. Normalerweise streiten Kinder, die so dicht beieinander im Alter sind, viel, aber … glückliche Familie.“
