Beim Baumschneiden im Fischteich ertrunken

Es war eine tragische Verkettung, die im Bezirk Wels-Land zu einem tödlichen Arbeitsunfall führte. Ein 53-Jähriger stürzte beim Baumschneiden ab, verhedderte sich und ertrank in einem Teich. Niemand bemerkte das Unglück, alleine hatte der Arbeiter keine Chance. Als man ihn fand, gab es keine Hilfe mehr.