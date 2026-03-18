Beim Baumschneiden im Fischteich ertrunken

Es war eine tragische Verkettung, die im Bezirk Wels-Land zu einem tödlichen Arbeitsunfall führte. Ein 53-Jähriger stürzte beim Baumschneiden ab, verhedderte sich und ertrank in einem Teich. Niemand bemerkte das Unglück, alleine hatte der Arbeiter keine Chance. Als man ihn fand, gab es keine Hilfe mehr.
Ein 53-jähriger polnischer Staatsangehöriger führte am Dienstagabend gegen 17 Uhr in Gunskirchen Baumschnitt- und Mäharbeiten durch. Dabei verwendete der Mann eine Motorsense, welche er mit einem Brustgeschirr an seinem Oberkörper befestigt hatte.
Der 53-Jährige arbeitete im Uferbereich eines dort befindlichen Fischteiches. Das Ufer ist im betreffenden Bereich steil abfallend und mit Wurzelstöcken durchsetzt.
Nachbar fand Leiche
Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der 53-Jährige in den Teich und verhedderte sich vermutlich mit der Motorsense, wodurch er sich nicht mehr selbstständig aus dem Wasser befreien konnte.
Gegen 19.15 Uhr konnte der 53-Jährige von seinem 49-jährigen Nachbarn im Wasser treibend vorgefunden werden. Dieser verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Der 53-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Teich geborgen, der Notarzt konnte leider nur noch den Tod feststellen.
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