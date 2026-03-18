„KI“ im Ohr rettet Patientin vor der Taubheit

Meine Patientin leidet an Morbus Usher, einer seltenen genetisch bedingten Erkrankung, die zu einer Kombination aus Hörverlust und fortschreitender Sehverschlechterung führt, schildert Oberärztin Dr. Astrid Magele. Die Diagnose für die 53-jährige Jutta Schneeberger aus Wiener Neustadt, die als Beraterin in der technischen Assistenz für Schwerhörige in Wien wirkt, ist jedenfalls herausfordernd!