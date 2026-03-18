Ein Adieu mit Bizet, Franck & Rachmaninoff?

Mit dem Pariser Paradeklangkörper ist Mäkelä seit 2021 als Musikdirektor verbunden. Doch heißt es bald Abschied nehmen. So wie auch von Oslo Philharmonic, wo der im Jänner aus dem Twenalter Geschlüpfte, seit 2020 Chef ist. Es warten 2027/28 zwei neue Spitzenpositionen auf ihn: Beim Chicago Symphony Orchestra tritt er das Erbe Riccardo Mutis an, der den US-Klangkörper zuletzt prägte.