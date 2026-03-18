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Wiener Konzerthaus

Ein Adieu mit Bizet, Franck & Rachmaninoff?

Kultur
18.03.2026 07:00
Klaus Mäkelä gibt bald bei den Spitzenorchestern in Chicago & Amsterdam den Ton an.
Klaus Mäkelä gibt bald bei den Spitzenorchestern in Chicago & Amsterdam den Ton an.(Bild: © Marco Borggreve/Royal Concertgebouw Orchestra)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Klaus Mäkelä, der Wunderwuzzi der Dirigentenzunft, kommt am Wochenende noch einmal als Leiter des Orchestre de Paris mit zwei Konzertprogrammen ins Wiener Konzerthaus.

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„Der Rundfunk hat einen schlechten Einfluss auf die Kunst: Er ist dazu angetan, der Musik alles Leben und aufrichtigen Sinn auszutreiben“, fürchtete Sergej Rachmaninoff. Dabei saß er gerne selbst als sein eigener Interpret im Tonstudio am Klavier.

Im Konzerthaus folgt ihm am Sonntag Landsfrau Anna Vinnitskaya und spielt seinen größten Schlager, das Klavierkonzert Nummer zwei. Aber ganz lebendig, weil live. Oder noch etwas lebendiger, weil sie der gefragteste Jungmaestro der Welt, der Finne Klaus Mäkelä, mit dem Orchestre de Paris begleitet?

Mit dem Pariser Paradeklangkörper ist Mäkelä seit 2021 als Musikdirektor verbunden. Doch heißt es bald Abschied nehmen. So wie auch von Oslo Philharmonic, wo der im Jänner aus dem Twenalter Geschlüpfte, seit 2020 Chef ist. Es warten 2027/28 zwei neue Spitzenpositionen auf ihn: Beim Chicago Symphony Orchestra tritt er das Erbe Riccardo Mutis an, der den US-Klangkörper zuletzt prägte.

Zugleich wird er endlich offiziell Chef beim Concertgebouw Orchester in Amsterdam. Dort hat er unterm Ersatztitel „künstlerischer Partner“ zuletzt mehr dirigiert als so mancher Vorgänger. Denn die Statuten in Amsterdam erlauben dem Chef maximal eine zweite Leitungsposition. Daher: Ab ins Konzerthaus, vielleicht wird’s der letzte Wiener Auftritt als Pariser Musikdirektor.

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