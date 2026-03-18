„Diplomatie passiert heute auf dem Fußballplatz“

„Mein Deutsch ist ein wenig eingerostet“, entschuldigt sich James Dorsey am Beginn des Gesprächs mit der „Krone“. Dabei hat der 74-Jährige einige Zeit seines Lebens in Deutschland und Österreich verbracht, lebt aktuell in Singapur. „Meine Tochter wurde in Jordanien geboren“, verbindet den Kosmopoliten auch einiges mit dem Gruppengegner Österreichs im Nahen Osten.