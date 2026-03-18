Nach Streik steht jetzt doch eine Einigung bevor

So sieht es derzeit aus: Die 40-Stunden-Woche bleibt, aber die etwa 10.000 Mitarbeiter im Spital, abgesehen von den Ärzten, erhalten 15 Stunden mehr Freizeit pro Jahr. Dazu kommen 3,3 Prozent Gehaltserhöhung und höhere Zulagen ab Juli. „Auch in der achten Verhandlungsrunde haben sich die Arbeitgeber beim Thema 40-Stunden-Woche nicht bewegt, es ist also keine Verkürzung der Wochenstunden gelungen. Seit September letzten Jahres fordern die 10.000 nicht ärztlich Beschäftigten der Ordensspitäler Oberösterreich eine dringend notwendige Arbeitszeitverkürzung“, heißt es in einer Aussendung der Gewerkschaft.



„Noch lange nicht am Ziel“

„Unsere Forderung bleibt auf Kollektivvertrags-Ebene ungelöst. Wir haben deshalb einen für dieses Jahr schmerzhaften Kompromiss verhandeln können: Eine Erhöhung des Zeitbonus für alle Beschäftigten in Höhe von 15 zusätzlichen Stunden, gemeinsam mit weiteren arbeitszeitverkürzenden Maßnahmen. Das sind 15 Stunden mehr Freizeit pro Jahr – und damit ein erster Hebel, um für alle eine spürbare Entlastung durchzusetzen. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel“, so vida KV-Verhandlerin Martina Reischenböck.



„Erster Schritt, aber weitere müssen folgen“

Die Erhöhung des jährlichen Zeitbonus ist ein Schritt in die richtige Richtung – vor allem in Verbindung mit dem Rechtsanspruch, ihn in Zeit zu konsumieren. „Jetzt sind alle Beschäftigten am Zug, über das aktuelle Angebot abzustimmen“, so Martina Reischenböck.